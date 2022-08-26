العالم اليوم - الصين تضخ 292 مليون دولار في السوق للحفاظ على السيولة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - أعلن بنك الشعب الصيني، ضخ ملياري يوان (حوالي 291.82 مليون دولار)، في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم تحديد معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 بالمئة، وفقا للبنك الذي أفاد أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ "الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.

وكان المركزي الصيني قد خفض معدل الفائدة الرئيسي القياسي للقروض، يوم الاثنين الماضي، في خطوة لتوفير المزيد من الدعم للاقتصاد المتباطئ، وتأتي بعد أن خفض البنك المركزي اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، قال عضو سابق في لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، لي داوكوي، إن البنك المركزي في البلاد لديه المجال لخفض معدلات الفائدة القياسية بواقع 50 نقطة أساس خلال العام المقبل إذا ظل الاقتصاد في حالة ركود.

وأضاف أن بنك الصين يستطيع خفض معدلات الفائدة حتى منتصف عام 2023 حسب الحاجة، لتخفيف ديون الشركات، موضحا أن بكين بإمكانها فعل ذلك بسبب الفائض التجاري القوي للبلاد وضوابط رأس المال التي ستدعم اليوان وتخفيف ضغط تدفق رأس المال.

وتوقع أنه لا يزال هناك مجال لخفض الفائدة من 30 إلى 50 نقطة أساس بشكل إجمالي بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وتأتي تصريحات العضو السابق بعد يوم واحد من قيام بنك الصين الشعبي بخفض معدلات الفائدة على الإقراض بشكل مفاجئ بعد أسبوع فقط من تخفيضه لمعدل الفائدة الأساسي بشكل مفاجئ أيضا.