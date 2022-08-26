جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلنسكى -اليوم الجمعة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن سعر الغاز فى أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتابع أن سلطات كييف تحاول فى ظل هذه الظروف، بذل قصارى جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل.
ووصف زيلنسكى الوضع مع الغاز فى بلاده بالخطير جدا والحاد جدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلنسكى: الشتاء المقبل سيكون الأصعب فى تاريخ أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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