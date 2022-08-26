زيلنسكى: الشتاء المقبل سيكون الأصعب فى تاريخ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلنسكى -اليوم الجمعة، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- أن سعر الغاز فى أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وتابع أن سلطات كييف تحاول فى ظل هذه الظروف، بذل قصارى جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء المقبل.

ووصف زيلنسكى الوضع مع الغاز فى بلاده بالخطير جدا والحاد جدا.