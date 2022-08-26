أزمات متلاحقة.. اقتصاد بريطانيا يعانى بسبب البريكست وكورونا والتقاعد المبكر

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقارير صحفية نشرت على كبرى المواقع البريطانية، فإن الحكومة البريطانية فى مأزق كبير بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لأنها تريد تأمين موظفيها ومواطنيها اقتصاديا لمن الوضع المحيط صعب جدا.

أزمة العمالة والتقاعد المبكر فى بريطانيا

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن عدد مواطنى الاتحاد الأوروبى الذين ينتقلون إلى المملكة المتحدة، انخفض منذ أن أغلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الأبواب أمام العمال ذوى الأجور المنخفضة.

وأثر الانخفاض الكبير فى الهجرة من الاتحاد الأوروبى على الضيافة وخدمات الدعم بشدة. لكن مرصد الهجرة (MO) فى جامعة أكسفورد ومجموعة من الخبراء المستقلين ، قالو إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "أدى إلى تفاقم" النقص المزمن فى العمالة فى بريطانيا، إلا أنه لم يكن السبب الوحيد.

وتُظهر البيانات أن 43 ألف مواطن من الاتحاد الأوروبى فقط تلقوا تأشيرات للعمل أو الانضمام للأسرة أو الدراسة أو لأغراض أخرى فى عام 2021 ، وهو جزء بسيط من 230 ألفًا إلى 430 ألفًا من مواطنى الاتحاد الأوروبى القادمين إلى المملكة المتحدة سنويًا فى السنوات الست حتى مارس 2020 ، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني. (ONS).

ومن بين أولئك الذين هاجروا - على عكس السفر للعمل أو الترفيه - إلى المملكة المتحدة فى عام 2021 ، شكل مواطنو الاتحاد الأوروبى 5٪ فقط من عدد التأشيرات الصادرة. ويقول التقرير المعنون "نهاية حرية الحركة والقوى العاملة ذات الأجور المنخفضة فى المملكة المتحدة": "إن الأرقام المتاحة حتى الآن تتوافق مع إمكانية حدوث انخفاض كبير فى الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي".

لكنها تحذر من إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى للعدد الكبير من الوظائف الشاغرة فى المملكة المتحدة ، مع انتشار الوباء ، والتقاعد المبكر بين من تجاوزوا الخمسين من العمر ، ومستويات التوظيف المرتفعة فى جميع أنحاء أوروبا ، ونقص العمالة الدولية.

أزمة بريكست

الأمر فى بريطانيا لم يقف عند القوى العاملة وأزمة التقاعد المبكر فقط، بل أظهر تقرير أكاديمى بريطاني، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" أدى إلى تفاقم أزمة نقص العمالة العام الماضي، مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية الأكثر تأثراً كانت تلك التى تعتمد بدرجة أكبر على "حرية التنقل" بين دول الاتحاد.

وانسحاب المملكةِ المتحدة من الاتحاد الأُوروبِى أو البريكست‏ جاء بعد الاستفتاء الذى حصل فى 23 يونيو 2016، حيث صوت 51.9 فى المائة لصالح الانسحاب.

ودعا إلى الانسحاب المشككون فى وحدة أوروبا سواء الجناح اليسارى أو الجناح اليمينى فى حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية.

الانسحاب من البريكست زاد من معاناة بريطانيا مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، إذ بلغت أسعار السلع الغذائية العالمية "أعلى المستويات على الإطلاق"، فى وقت عرقل الغزو الروسى لأوكرانيا صادرات القمح والحبوب، حسبما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".

وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12.6% بين فبراير ومارس، فى "قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به فى 1990"، وفق المنظمة.

وعزت المنظمة الزيادة بشكل أساسى إلى مؤشر "الفاو" لأسعار الحبوب الذى سجل ارتفاعاً بنسبة 17.1% مقارنة بفبراير، مدفوعاً بالزيادات الكبيرة فى أسعار القمح وجميع الحبوب الخشنة، ويرجع ذلك أساساً إلى الحرب فى أوكرانيا.

كورونا يكبد الاقتصاد البريطانى خسائر فادحة

وأظهرت بيانات رسمية محدثة، أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش في أكثر من 300 عام في 2020 عندما عانت البلاد وطأة جائحة كورونا، وكذلك تراجع أكبر من أي اقتصاد آخر بين الاقتصادات المتقدمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي هبط بنسبة 11.0% في 2020. وكان هذا هبوطا أكبر من أي تقديرات سابقة للمكتب والانخفاض الأكبر منذ عام 1709 بحسب بيانات تاريخية من بنك إنجلترا المركزي.

ويحدث الإحصائيون البريطانيون بشكل دوري تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عندما يتوفر المزيد من البيانات.

وكانت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية قد أشارت بالفعل إلى أنه في 2020 عانت بريطانيا أكبر هبوط في الإنتاج منذ عام 1709. لكن المكتب عدًل مؤخرا بالخفض نطاق الهبوط إلى 9.3% وهو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

وحتى قبل أحدث التعديلات فإن تراجع الاقتصاد البريطاني كان الأكبر بين مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ووفقا لأحدث تعديل فإنه كان تراجعا أكبر مما شهدته إسبانيا التي سجلت هبوطا بلغ 10.8% في الإنتاج.

وسجل الاقتصاد البريطاني ارتدادا صعوديا حادا العام الماضي واستعاد حجمه قبل الجائحة في نوفمبر 2021. لكن زيادة سريعة في التضخم تعني أن بنك انجلترا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود في وقت لاحق هذا العام.

وسينشر مكتب الإحصاءات الوطنية أحدث أرقام النمو للعام 2021 والنصف الأول من 2022 في الثلاثين من سبتمبر.