نظام نور ولي الأمر خطوات التسجيل 1444ونقل الطلاب والطالبات من مدرسة الي أخري

يعد نظام نور من الأنظمة الإلكترونية التي اتخذتها وزارة التعليم السعودية، لتسهيل خدمات التعليم على الطلاب وأولياء الأمور، ويتساءل العديد من أولياء الأمور عن كيفية التسجيل للصف الأول الابتدائي من خلال النظام، ولذلك فقد اتاحت الوزارة، إمكانية تسجيل الطلاب وإنشاء حسابات خاصة أولياء الأمور، كل ذلك وأكثر من خلال المنصة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل ولي الأمر برقم الهوية الوطنية، وخطوات نقل الأبناء.

خطوات تسجيل على حساب نور برقم الهوية الوطنية لولي الأمر

يتساءل العديد من أولياء الأمور عن كيفية تسجيل وإنشاء حساب على نظام نور من خلال رقم الهوية، وذلك لمختلف الصفوف التعليمية، تسهيلًا على أولياء الأمور، مثل مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، ولذلك إليكم طريقة التسجيل برقم الهوية موضحة في النقاط التالية:

أولًا يقوم ولي الأمر بالدخول على الموقع الرسمي لنظام نور.

ثانيًا يقوم ولي الأمر بتسجيل الاسم والرقم السري.

في حالة عدم تسجيل حساب سابق فإنه يقوم بتسجيل الاسم ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، وبعد ذلك تكتمل عملية التحميل.

ثم يقوم ولي الأمر بالدخول على تسجيل طالب جديد.

ثم يسجل رقم الهوية الوطنية الخاص بولي الأمر.

بعد ذلك يختار فئة الصف الأول الابتدائي أو رياض الأطفال.

من ثم يقوم ولي الأمر بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

في النهاية يتم الضغط على إرسال الطلب.

خطوات نقل الأبناء عبر نظام نور 1444

أوضحت إدارة التعليم السعودية بالرياض خلال تغريدة تم نشرها على الصفحة الرسمية في تويتر خطوات نقل الأبناء من المدرسة الي الأخري من خلال اتباع خطوات بسيطة على نظام نور، وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

في البداية عليك الذهاب إلى لينك الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa

ثم ادخل اسم الابن أو الابنة في المكان المناسب.

بعد ذلك قم باختيار نقل مدرسة اضغط على تقديم طلب نقل.

ثم اذهب الي خيار مدرسة، واختر اسم المدرسة، واضغط على تثبيت.

في النهاية اضغط على ارسال الطلب.

يعد نظام نور من أشهر وأهم الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدمات التعليم للطلاب وأولياء الأمور، حيث يساعد في التعرف على كل ما هو جديد حول ما يخص الصفوف التعليمية المختلفة، وطريقة التقديم والتسجيل بطريقة سهلة وبدون أي تكاليف.