نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مستفيد جديد في التأمينات الاجتماعية 1444 بعد التعديلات الأخيرة في المقال التالي
يبحث الكثير عن أسهل عمليات التسجيل على الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وتساعد الموظفين على اكتساب التكافل الاجتماعي في جميع مجالات النشاط في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي لسجل المشتركين الجدد في نظام التأمينات الاجتماعية، يعرض جميع خدمات المؤسسة من خلال هذا الموقع، يمكن للمواطنين تسجيل أعضاء جدد في نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يتم من خلاله إبرام عقد عمل واحد.
كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1444
يمكن للمواطنين السعوديين غير المشتركين في الضمان الاجتماعي التسجيل للحصول على تغطية جديدة عبر الإنترنت فقط من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي دون الذهاب إلى أي مكان وذلك باتباع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
- اختر أداة تسهل الوصول إلى قائمة الخدمات.
- يجب أن ترى بعض الخدمات. انقر فوق تسجيل المشترك.
- حدد فئة الدافعين الذين تريد إضافتهم إلى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بك.
- إحضار رقم الهوية الوطنية للموظف الذي سيتم إضافته إلى نظام التأمين بدلاً من التعريف.
- أدخل تاريخ ميلاد المشترك الجديد، وحدد التاريخ، وانقر فوق تأكيد.
- أدخل جميع المعلومات الشخصية للموظف.
- مراجعة كافة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها بطريقة واضحه وصحيحة حتى تتم عملية التسجيل.
متابعة تسجيل مشترك جديد في التأمينات
لابد من متابعة الخطوات التالية حتى تتم عملية التسجيل بنجاح في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة الكاملة من الدعم الذي يتقدمه الهيئة إلى جميع المستفدين وهي جاءت على النحو التالي:-
- أدخل رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني بحيث يمكنك بسهولة ربط المشتركين الجدد بمؤسستك.
- أدخل العنوان التفصيلي في العنوان المفضل وانقر فوق حفظ ومتابعة.
- اكتب رقم الوظيفة وتاريخ انضمام الموظف إلى الوظيفة.
- حدد دوام كامل أو دوام جزئي واختر “لا” إذا كنت تعمل خارج المملكة العربية السعودية.
- يكتب جميع البيانات عن المهن والأجور.
- إرفاق المستندات اللازمة لإثبات الدخل التي تم الفحص عنه فيما قبل حتى تتم عملية التسجيل.
- إذا كان راتب الموظف أقل من 4000 ريال يتم احتساب القسط بنسبة 50٪.
- بعد إدخال بيانات المهنة والراتب، انقر فوق حفظ ومتابعة.
- سيتم عرض شروط الاستخدام، يرجى قراءتها بعناية والموافقة عليها جميعًا.
- انقر فوق حفظ ومتابعة.
- تتلقى تأكيدًا بأن اسم المشترك الجديد المرفق برقم اشتراكك قد تمت إضافته بنجاح وأن طلب الاشتراك الخاص بك لا يزال معلقًا.
- عندما تدخل صندوق بريد الطلب الخاص بك، سترى أن طلب التسجيل الخاص بك لا يزال قيد المعالجة ولن يظهر في قائمة المشتركين الحاليين لديك.
- مطلوب موافقة مقدم الطلب لتسجيل مشترك جديد.
- ستتلقى إشعارًا بأنك نجحت في تسجيل المستفيد الحالي من الضمان الاجتماعي.
- لابد من إرفاق كافة البيانات التي يطلبها البرنامج حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.
- التأكد من كافة البيانات والمرفقات التي تم رفعها في الخانات المخصصة لذلك حتى تتم عملية التسجيل.
- لا تنس فتح صندوق البريد الخاص بك ثم النقر فوق قائمة الطلبات الخاصة بي وسترى أن حالة تسجيل طلبك مكتملة ومكتملة.
- في النهاية تصل اليك رسالة نصية بنجاح التسجيل وعرض الصفحة التي بها كافة التفاصيل الخاصة بحسابك.
- من الممكن الطعن في الدفعات عند عدم وجود أي خطأ بها أو انخفاضها بدون اسباب وهي ما توفره المؤسسة العامة للتأمينات.
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