تسجيل مستفيد جديد في التأمينات الاجتماعية 1444 بعد التعديلات الأخيرة

يبحث الكثير عن أسهل عمليات التسجيل على الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وتساعد الموظفين على اكتساب التكافل الاجتماعي في جميع مجالات النشاط في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء موقع إلكتروني رسمي لسجل المشتركين الجدد في نظام التأمينات الاجتماعية، يعرض جميع خدمات المؤسسة من خلال هذا الموقع، يمكن للمواطنين تسجيل أعضاء جدد في نظام التأمينات الاجتماعية، والذي يتم من خلاله إبرام عقد عمل واحد.

كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية 1444

يمكن للمواطنين السعوديين غير المشتركين في الضمان الاجتماعي التسجيل للحصول على تغطية جديدة عبر الإنترنت فقط من خلال موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي دون الذهاب إلى أي مكان وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

اختر أداة تسهل الوصول إلى قائمة الخدمات.

يجب أن ترى بعض الخدمات. انقر فوق تسجيل المشترك.

حدد فئة الدافعين الذين تريد إضافتهم إلى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بك.

إحضار رقم الهوية الوطنية للموظف الذي سيتم إضافته إلى نظام التأمين بدلاً من التعريف.

أدخل تاريخ ميلاد المشترك الجديد، وحدد التاريخ، وانقر فوق تأكيد.

أدخل جميع المعلومات الشخصية للموظف.

مراجعة كافة البيانات والمعلومات التي تم إدخالها بطريقة واضحه وصحيحة حتى تتم عملية التسجيل.

متابعة تسجيل مشترك جديد في التأمينات

لابد من متابعة الخطوات التالية حتى تتم عملية التسجيل بنجاح في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة الكاملة من الدعم الذي يتقدمه الهيئة إلى جميع المستفدين وهي جاءت على النحو التالي:-