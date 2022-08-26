فتح باب القبول والتسجيل في الأمن العام 1444 على رتبة “جندي” للرجال السبت المقبل

تم فتح سجل الأمن العام لـ 1444 رجال وذلك لعدد من المناصب الشاغرة للجنود في مكتب الأمن العام، مفتوح فقط للمواطنين السعوديين، وستغلق الإعلانات المتعلقة بهذه الوظائف ومتطلبات التسجيل والتواريخ باب التسجيل أمام أي وظائف شاغرة متاحة، حيث أعلنت إدارة الاستقبال المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للمواطنين الذكور فقط للدخول إلى جهاز الأمن العام برتبة جندي سعودي حاصل على تعليم ثانوي، وتشجع الإدارة الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة على التحديد الدقيق للشروط اللازمة للتقدم لهذه الوظيفة والتأكد من أن جميع الشروط تنطبق على المتقدمين، وأعلنت أنها بحاجة إلى التأكد من أنها مناسبة للوظيفة، أو حذف في النموذج المطلوب، سيؤدي إلى استبعاد الباحث عن عمل، ثم تأتي مرحلة التقديم الإلكتروني.

التسجيل في الأمن العام 1444 رجال

على مدى السنوات القليلة الماضية، هدفت وزارة الداخلية إلى استخدام أحدث التقنيات في التوظيف والاعتماد بشكل أكبر على الوسائل التقنية، بعيدًا عن العامل البشري في التمييز بين المتقدمين واختيار الموظف، وفي إطار عمل اختيار أفضل الكفاءات بناءً على معايير الاختيار المحددة مسبقًا، يتم تسجيل طلبات الالتحاق بوضعية جندي الأمن العام من خلال منصة أبشر للتوظيف، المتخصصة في الإعلان وقبول طلبات العمل، اتبع هذه الخطوات للتقدم لوظيفة بتسجيل 1444 موظفًا من مسؤولي السلامة العامة من خلال أبشر:-

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف.

حدد “وظيفة مفتوحة”.

اضغط على منصب جندي الأمن العام.

لقد قرأت ووافقت على الشروط.

حدد إرسال الطلب.

أدخل البيانات المطلوبة هذا هو:

رقم الهوية. تاريخ الميلاد. تحديد الجنس. اختيار الحالة الاجتماعية. أدخل رقم الوظيفة الشاغرة (سيتم عرض هذا الرقم على الموقع للحصول على بيانات التوفر).

انقر فوق أيقونة موافق للمتابعة إلى نموذج طلب الوظيفة.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بعناية في نموذج طلب الوظيفة.

قبل المتابعة إلى الخطوة التالية، يرجى التحقق من البيانات التي أدخلتها والتأكد من مطابقتها للوثيقة الرسمية.

انقر فوق “التالي” للحفظ.

أدخل بيانات حول خلفيتك التعليمية.

انقر فوق عرض وحفظ.

شرط التسجيل في الأمن العام 1444

أعلنت وزارة الداخلية، أن على أي مواطن سعودي يرغب في الخدمة كجندي في أجهزة الأمن العام استيفاء جميع الشروط اللازمة للتسجيل في الوظيفة الشروط هي: