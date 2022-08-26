نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في ساند 1444 شروط المطالبة بالتعويضات للعاطلين عن العمل في المقال التالي
يمكن للعديد من المواطنين التسجيل في نظام ساند، وهو أحد أهم برامج المساعدة المشتركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل تحت أي ظرف من الظروف، حيث يعد نظام ساند هو نظام إدارة البطالة يتبع جمعية التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، في حين يلتزم النظام بتقديم المساعدة المادية للمواطنين السعوديين أثناء العمل أو خارجه، كما يوفر نظام ساند فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى فرص التدريب، يتم تقديم المساعدة المالية أيضًا لمدة 12 شهرًا تقريبًا، هذا وأن البرنامج يأتي لمساعدة فئات كثيرة من الشباب في المملكة العربية السعودية.
كيفية التسجيل في نظام ساند
يمكنك التسجيل إلكترونيًا في نظام ساند باتباع الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
- اكتب اسمك وكلمة مرورك.
- اذهب إلى القائمة الرئيسية واختر (نظام التأمين).
- انقر فوق العاطلين عن العمل.
- انقر فوق أيقونة الدعم.
- اكتب البيانات والمعلومات التي تحتاجها.
- اختر الموافقة على الشروط.
- تظهر في النهاية كافة التفاصيل الهامة حول البرنامج بعد إنهاء الاشتراك.
طريقة المطالبة بالتعويض في منصة ساند
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن التعويضات وهي تتمثل في الأتي:-
- الدخول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- الوصول عبر الإنترنت إلى التأمين.
- انقر فوق أيقونة غير نشطة.
- حدد طلب الدعم.
- اكتب معلومات حسابك المصرفي.
- سوف تتلقى رسالة موافقة ورسالة نصية للتأكيد.
شروط التسجيل في نظام ساند
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض الشروط والضوابط الرئيسية لقبول التسجيل في ساند هذه الشروط هي:
- يجب أن يكون العمال من مواطني المملكة العربية السعودية.
- أن يكون المتقدمون أقل من 60 عامًا.
- يجب أن يكون المتقدمون على استعداد للعمل.
- أن يكون العمال مسجلين لدى وزارة العمل.
- يجب على المتقدمين الالتزام بحضور الدورات التدريبية.
- الالتزام بالضوابط التي تفرضها المؤسسة حتى يتم قبولك في البرنامج والاستفادة من الدعم المقدم.
- يجب أن يتقدم الشخص العاطل عن العمل في غضون 90 يومًا من تسريحه.
الاستعلام عن دفعة ساند لعام 1444
يمكن للمواطنين التحقق من أهليتهم لنظام ساند من خلال استكمال الخطوات التالية:
- انتقل إلى موقع الويب الخاص بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- اختر خدمة إلكترونية.
- انقر فوق التحقق من أهليتك من خلال أهلية ساند.
- سجل رقم التعريف الوطني الخاص بك.
- في النهاية تصل اليك رسالة نصية بنجاح عملية التسجيل.
- عرض الصفحة التي بها كافة التفاصيل الخاصة بحسابك.
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