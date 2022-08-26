شروط حساب المواطن 1444 ومعايير الاستحقاق وطريقة التسجيل ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة شروط حساب المواطن 1444 وطريقة التسجيل، لقد أعلنت الحكومة السعودية عن إعادة فتح باب التسجيل في دعم حساب المواطن وهذه المرة الأولى منذ إغلاقه لمدة عامين من عام 2020، ولذلك كان ينتظر الكثير من الأسر السعودية فتح التسجيل للتقديم والحصول على الدعم، كما وضح البرنامج على جميع المتقدمين مراجعة شروط الاستحقاق التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لقبول الحصول على الطلب، علما بأن الطلب يستغرق مدة 15 يوم كحد أقصى لمراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، وبعد الإعلان عن النتيجة وقبول الطلب يتم صرف الدعم للأسر المستحقة.

شروط حساب المواطن 1444

تسعى الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تقديم الدعم والمساعدات للأسرة التي تستحق الدعم والأكثر احتياجا، ولذلك تم وضع بعض الشروط و الضوابط التي يشترط توافرها في المواطن المتقدم لقبول الطلب، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين، يستثني من ذلك (زوج المواطنة أبناءها، حاملي بطاقات التنقل، زوجة المواطن).

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحد أقصى أخر 3 أشهر هذا العام.

ألا يكون المتقدم مسجون أو مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

توافق البيانات التي تم إدخالها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

عدم امتلاك المتقدم أصول أو أموال ذات قيمة مسجلة باسمه.

معايير استحقاق دعم حساب المواطن 1444

لقد أوضح برنامج حساب المواطن المعايير الأساسية لاستحقاق دعم حساب المواطن التي يتم النظر إليها في حالة دراسة الطلب، المعايير هي:

عدد و أعمار أفراد الأسرة. مجموع الدخل الشهري للأسرة.

على هذا الأساس يتم مراجعة ودراسة طلب التقديم لتحديد قيمة الدعم و الاستحقاق.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

حتى الآن لم يحدد برنامج حساب المواطن موعد إغلاق باب التقديم، ولذلك يجب على جميع الأسر التي يتوفر بها شروط التسجيل سرعة التقديم قبل الإغلاق، طريقة التسجيل هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

قم بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم بإدخال (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

انتظر قليلاً و على الفور سيتم إرسال كلمة مرور مؤقتة.

قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة وكتابة كلمة مرور جديدة.

ثم الضغط على التالي.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات، قم بكتابة البيانات المطلوبة (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الدخل الشهري، بيانات العقارات، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين).

قم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، و التعهد بصحة البيانات التي تم الإفصاح عنها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

الفرق بين الأهلية و الاستحقاق في برنامج حساب المواطن

تختلف شروط الأهلية و الاستحقاق في البرنامج وهي كالتالي:

المقصود بالأهلية

هي المعايير والشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي يكون مؤهل، المقصود بها ( الجنسية السعودية، الاقامة في المملكة العربية السعودية، توافق البيانات).

المقصود بالاستحقاق

هو مقدار الدعم الذي يتم صرفه للأسرة المتقدمة أو الفرد وتتمثل في الآتي ( عدد أفراد الأسرة، أعمار أفراد الأسرة، إجمالي دخل الأسرة).

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن الفرد المستقل؟

أوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في حساب المواطن ولكن بشروط وهي: