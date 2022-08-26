الدخلية السعودية تعلن عن فتح القبول وشروط التسجيل لـ الأمن العام على رتبة جندي للرجال

سيتم فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة “جندي” للرجال فقط، والإعلان الحالي لا يشمل وظائف للنساء ولا للمقيمين في المملكة لذلك لا يمكنهم التقدم لتلك الوظائف،كما وضحت وزارة الداخلية السعودية عن الشروط المطلوبة للتسجيل وتاريخ إغلاق باب التسجيل للتقدم للوظائف المتاحة من خلال الإعلان المتعلق بهذه الوظيفة. بداية من يوم السبت القادم 29 محرم الموافق 27 أغسطس الجاري، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/05هـ الموافق 2022/09/01 م. حيث اشترطت المديرية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الدخلية السعودية تعلن عن فتح القبول وشروط التسجيل لـ الأمن العام على رتبة جندي

وأوضحت أن ذلك من خلال منصة (أبشر – التوظيف) من خلال الرابط الخاص بها وتضمن الإعلان بيان الشروط المطلوب توفرها في الراغبين بالتقديم وطريقة التقديم إلكترونياً. كما أعلنت الحكومة أنه يجب على الراغبين في التقدم للوظيفة التأكد من ملاءمتهم للوظيفة من خلال التحديد الدقيق للشروط المطلوبة للانضمام إلى الوظيفة والتأكد من أن جميع الشروط تنطبق على المتقدمين حيث أن شرطاً واحدًا فقط غير متوافر قد يؤدى إلى الإستبعاد من الوظيفة، ثم هناك مرحلة التقديم الإلكتروني والتي يجب أن تتم ضمن الإطار الزمني للتقديم الذي تحدده وزارة الداخلية السعودية، ولا يتم قبول الطلبات قبل هذه المرحلة أو بعدها، وإن فات ميعاد التقديم عليهم الانتظار حتى يتم إعادة فتح باب التقديم مرة ثانية.

شروط التقديم على رتبة جندي