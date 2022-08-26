شروط حافز الجديدة وطريقة التسجيل في حافز

إليك عزيزي القارئ شروط حافز الجديدة أحد أهم المبادرات التي قامت بها حكومة المملكة العربية السعودية بأمر من الملك عبد الله بن عبد العزيز؛ لتحفيز الشباب على السعي للعمل والإجتهاد لإيجاد الوظيفة المناسبة، ولا يقتصر الدعم على التمويل المادي فقط بل يشمل كذلك التدريبات التأهيلية والدورات المؤهلة لاحتياجات سوق العمل، مما يتيح للمستفيد الفرصة لإحتراف العديد من المجالات وتوجيه شغفه نحو متطلبات سوق العمل، وبالتالي يضمن وجود وظائف تتطلب مؤهلاته ومهاراته، في التالي نستعرض أهم شروط نظام حافز وطريقة التسجيل.

نظام حافز

نظام حافز هو مبادرة دعم مادي لمستحقيه من المواطنين الذين يبحثون عن عمل لحين إيجاد العمل المناسب، وهو أحد المبادرات الحكومية المستمرة لدعم الشباب السعودية والمواطنين بشكل عام وتحفيزهم للسعي في إطلاق وتوجيه شغفهم نحو العمل المفضل، مما يعود على الوطن بالإيجاب وتعزيز جودة النتائج فينعكس ذلك بدوره على الحالة الإقتصادية للبلاد في المستقبل، وأطلقت بضعة شروط استحقاق حافز وقد حدثت تعديلات جديدة على نظام التسجيل في حافز وهي كالتالي.

شروط حافز الجديدة

في حالة الرغبة بالتسجيل بنظام حافز التمويلي للعاطلين عن العمل بالمملكة السعودية من الجنسين، ينبغي استيفاء شروط استحقاق الدعم التالية على المستفيد:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم بالطلب بين عمر 20-60 عامًا.

أن يكون قادر على العمل من الناحية الصحية.

أن يكون من المقيمين بالمملكة السعودية لمدة لا تقل عن 10 أشهر على الأقل.

ألا يكون المتقدم بطلب استحقاق الدعم موظف بأحد القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة.

ألا يكون من المستفيدين بحافز البحث عن عمل خلال فترة التقديم.

ألا يكون المتقدم من مستفيدي دخل المعاش التقاعدي.

ألا يكون المتقدم من الحاصلين على أحد التعويضات نظرًا لتعطل العمل.

ألا يمتلك المتقدم أي نوع من الأنشطة التجارية.

ألا تتعدى قيمة دخل المتقدم المالي التمويل الخاص بحافز أو يساويه.

ألا يكون المتقدم بطلب الدعم من الطلاب المقيدين بأيٍ من المراحل التعليمية المختلفة.

ألا يكون المتقدم للدعم قد حصل على الدعم المادي وأكمل مدة الحصول على الدعم.

يتوجب مرور 3 أشهر على تاريخ ترك المتقدم بالطلب للعمل.

مرور 6 اشهر على حصول المتقدم على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها أو مايفوقها أو شهادة الثانوية العامة.

في حالة عدم استحقاق المتقدم للمكافئة المالية على إنهاء الدراسة والتدريب فينبغي مرور مدة 12 شهر على إنهاء الدراسة أو العمل.

طريقة التسجيل في نظام حافز

يمكنك التسجيل في نظام حافز البحث عن عمل، والحصول على الدعم الذي تحتاجه لفترة من الوقت لحين الحثول على الوظيفة المناسبة، من خلال إتمام الخطوات التالية: