العالم اليوم - عشرات الإصابات بالإشريكية القولونية بأميركا..ماذا نعرف عنها؟

انتم الان تتابعون خبر عشرات الإصابات بالإشريكية القولونية بأميركا..ماذا نعرف عنها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 07:18 صباحاً - تشهد أربع ولايات في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة تفشيا لبكتيريا الإشريكية القولونية من مصدر غير معروف.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس، إن تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات في الغرب الأوسط من مصدر غير معروف، أثّر على 47 شخصا آخرين، مما رفع العدد الإجمالي إلى 84 شخصا.

وأوضحت المراكز أنه من بين 62 شخصا قابلتهم، تبين أن 52 تناولوا الطعام في مطاعم "وينديز" في الأسبوع السابق لبدء مرضهم، وأن 38 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وأضافت المراكز أن العدد الحقيقي للمرضى من المرجح أن يكون أعلى من المسجل، وقد لا يقتصر تفشي المرض على الولايات التي ظهرت بها حالات، حسبما نقلت "رويترز".

كيف بدأ تشفي البكتيريا؟

تمثل الحالات الجديدة زيادة عن يوم الجمعة الماضي عندما بدأت المراكز الأميركية تحقيقا بعد إصابة 37 شخصا في جميع أنحاء ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا.

وفق المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن العديد من تلك الحالات تناولت شطائر مضافا لها الخس الروماني في سلسلة مطاعم "وينديز" قبل مرضهم.

لم تنصح المراكز بعدم تناول الطعام في مطاعم "وينديز" أو تطلب من الناس تجنب الخس الروماني لعدم التأكد بعد من السبب الدقيق لتفشي المرض.

كإجراء احترازي أكدت الشركة المالكة لسلسلة المطاعم استبدال الخس في الشطائر في بعض المناطق المتضررة.

ما هو رد "وينديز"؟

ما مدى خطورة بكتيريا الإشريكية القولونية؟

على الرغم من أن العديد من سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية توجد في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء وهي غير ضارة، فإن أنواعا معينة يمكن أن تسبب تقلصات شديدة في الأمعاء وإسهالا دمويا وقيئا.

وقد يتعرض الشخص للإصابة بالإشريكية القولونية من خلال الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، خاصة الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير المطهو بشكل جيد، والحليب المبستر.

وغالبا يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية في غضون أسبوع، لكن الأطفال وكبار السن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جرّاء الإصابة بالعدوى.

ما هي أعراض الإصابة بالبكتيريا؟

إذا تعرض شخص ما للإشريكية القولونية في طعام أكله أو مشروب شربه، فقد تظهر عليه الأعراض خلال مدة من يومين إلى بضعة أسابيع بعد الإصابة أو التعرض، حسبما ذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي.

تتضمن أعراض الإصابة بالعدوى، الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف والمائي إلى الشديد والدموي، وتقلصات بالمعدة، أو شعور بألم أو وجع عند لمسها، والغثيان والقيء.

تجنب الإصابة والعلاج

لا يوجد لقاح أو دواء يحمي من أي مرض له علاقة ببكتيريا الإشريكية القولونية رغم عمل الباحثين على التحقق من فعالية بعض اللقاحات المحتملة.

وللحد من فرص التعرض لبكتيريا الإشريكية القولونية، يجب تجنب شرب مياه البحيرات أو البرك، وغسل اليدين جيدا، وتجنّب الأطعمة غير النظيفة أو المعرضة لمصادر التلوث.

كذلك يجب الحرص على النظافة العامة وغسل اليدين قبل الطعام وطهي "البرغر" جيدا حتى النضج التام.