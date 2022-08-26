نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على رمضان 1444 – 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على رمضان للعام الجديد٢٠٢٣ الميلادي والهجري١٤٤٤؟ سؤال كثر البحث عن إجابته من خلال مؤشرات البحث بجوجل، حيث يحتاج الكثير من المسلمين التعرف على موعد هذا الشهر الكريم فهو شهر تكثر به الخيرات؛ لذلك قررنا أن نسهل عليك أمر البحث ونجيب لكم عن هذا السؤال من خلال موقعنا المتميز، فتابعونا حتى النهاية.

كم باقي على رمضان

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك كل عام يبدأ المسلمين في التعرف على اليوم الذي سيبدأ به رمضان للعام الذي يليه، فقد تعود المسلمين على ذلك كل عام إلا أنه لم يتم تحديده إلا مع بداية العام الجديد، ويعتبر شهر رمضان من الأشهر القمرية التي يعتز بها المسلمين وهو الشهر التاسع من بينهم الذي يسبق شهر شوال؛ لذلك إليكم ميعاد هذا الشهر الفضيل للعام ٢٠٢٣م و١٤٤٤ه‍ فيما يلي:

من المتوقع أن يوافق أول أيام شهر رمضان الكريم هذا العام في اليوم الثاني والعشرين من شهر مارس، هذا وقد يتم الاستطلاع عن ظهور قمر شهر رمضان في التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ١٤٤٤ والذي يوافق الواحد والعشرين من شهر مارس لعام ٢٠٢٣.

والجدير بالذكر أن يوم التأكد من ظهور هلال الشهر المبارك سيكون هو أول يوم لصلاة التراويح.

بإمكانك أيضًا أن تتابع العد التنازلي لليوم المحدد لشهر رمضان أون لاين بالتفصيل بعدد الأيام، وعدد الساعات والدقائق.

فضائل شهر رمضان

شهر رمضان له العديد من الفضائل، ونذكر لكم بعض منها فيما يلي:

هو شهر زيادة الرزق والخير.

هو الشهر الذي أنزل به الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لذلك فإن قراءة القرآن به ثوابها مضاعف.

في شهر رمضان تفتح أبواب الجنة لكل المسلمين القائمين الذاكرين لله.

هو شهر يمكن من خلال استغلاله حق استغلال أن يكفر الله عن خطايا الإنسان.

من اعتمر بهذا الشهر يتضاعف له الثواب.

في نهاية مقال كم باقي على رمضان فقد أوضحنا لكم الوقت المتوقع لقدوم شهر رمضان الكريم، كما قمنا بعرض أهم الفضائل الخاصة بشهر رمضان؛ لذلك على كل مسلم استغلال هذا الشهر وجعله فرصة للتكفير عن كل الذنوب والخطايا.