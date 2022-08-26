أمريكيا: من غير المقبول فصل محطة زابوريجيا عن شبكة الطاقة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن أى محاولة لفصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الطاقة الأوكرانية وإعادة توجيهها إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أمر "غير مقبول".





وأضاف باتيل، فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أنه "من الواضح أن روسيا وسيطرتها على محطات الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية يُعد جزءا من استراتيجيتها لخلق أزمات طاقة فى أوروبا إننا ندين بشدة أى إجراء فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية أو فى أى مكان آخر يؤثر على صحة ورفاهية المدنيين فى جميع أنحاء المنطقة". وشدد باتيل على أنه لا ينبغى لأية دولة أن تحول محطة للطاقة النووية إلى منطقة حرب نشطة، مشيراً إلى أن واشنطن تعارض أى جهود روسية لتسليح أو تحويل الطاقة من المحطة وأن الكهرباء التى تنتجها المحطة تنتمى بحق إلى أوكرانيا.

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