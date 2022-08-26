الجزائر تسجل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان - أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٩٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨١ ألفا و٦٨٤ شخصا، كما وصل العدد الإجمالى للوفيات إلى ٦ آلاف و٨٧٨ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.