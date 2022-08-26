العالم اليوم - تركيا.. اعتقال المغنية جولشان بعد تعليقات عن المدارس الدينية

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. اعتقال المغنية جولشان بعد تعليقات عن المدارس الدينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 05:17 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على نجمة البوب ​​التركية جولشان بعد أن فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في تهم "تحريض الناس على الكراهية والعداء" بعد تعليق أدلت به على خشبة المسرح بشأن المدارس الدينية.

وقالت المغنية وكاتبة الأغاني، واسمها الكامل جولشان جولاق أوغلو، على تويتر إنها ألقت مزحة مع زملائها خلال عرض في أبريل واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن البعض استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.

وذكرت صحيفة حريت ووسائل إعلام أخرى أن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ التحقيق، وأن وزارة التعليم أدانت التعليقات وبدأت إجراءاتها القانونية الخاصة.

وأفادت وكالة أنباء دي إتش إيه التركية أن جولشان أدلت بإفادة لشرطة إسطنبول وأحيلت إلى محكمة وجرى اعتقالها لاحقا.

وارتفع عدد مدارس إمام خطيب الدينية بشكل كبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان مما أثار غضب العلمانيين. وكان أردوغان قد ألغى القيود المفروضة منذ عقود على الدين في البلاد.