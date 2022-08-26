ما هي الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات علمي وأدبي

يبحث الكثير من طلاب المرحلة الثالثة على محرك البحث جوجل سؤال “الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة”، ويرغبون في الحصول على الإجابة لكي يطمئنوا على مستقبلهم، حيث رد عليهم وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي قائلاً أن المرحلة الثالثة سوف تفتح عقب غلق باب تدوين رغبات المرحلة الثانية، وأن هناك عدة كليات متنوعة لطلاب المرحلة الثالثة، وسوف نتحدث في هذا المقال بالتفصيل عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، ويجب عليك اتباع كافة الشروط لكي تتمكن من تدوين الرغبات عبر الموقع الإلكتروني بطريقة صحيحة وهو كالآتي يجب عدم حصول أي شخص على رقمك السري، دون رغباتك ومكان الكلية أو المعهد حسب تعليمات التوزيع الجغرافي، يجب عليك متابعة أخبار التنسيق عبر الصفحة الموثقة للوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قم بتنفيذ كافة الشروط قبل كتابة الرغبات على الموقع، اكتب 57 رغبة.



الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة

أوضحت وزارة التربية والتعليم الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة وهي تربية طفولة العريش، والسياحة والفنادق وتربية رياضية بنات بورسعيد، وحقوق القاهرة وعين شمس، تربية رياضية للبنين في مطروح، تربية نوعية فنية المنصورة، تربية نوعية فنية كفر الشيخ، خدمة اجتماعية في بنها، تربية نوعية موسيقية في عين شمس، تربية تعليم ابتدائي في أسوان، تربية رياضية في الزقازيق، المعاهد المتاحة وهي المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر والفني التجاري ومعهد عالي حسابات قسم نطم معلومات إدارية شبرا الخيمة، المعهد العالي للحسابات مدينة الشروق قسم إدارة ومحاسبة، العالي الدولي للغات والترجمة في التجمع الخامس والفني التجاري في أسيوط، العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات، والعالي للحاسب الآلي كينج مريوط قسم نظم المعلومات الإدارية، قسم نظم المعلومات في السويس والألسن في مدينة نصر، ، أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر، العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثالثة في التنسيق



وبعد أن تم الإعلان عن نتيجة التنسيق في المرحلة الثانية والتي أصبحت متاحة الآن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق يترق طلاب المرحلة الثالثة البدء ف تسجيل رغباتهم والتي سوف تبدأ بعد الإعلان عن نتائج الطلاب في الدور الثاني من الثانوية العامة، وذلك خلال الأيام المقبلة، ويبحث الكثير من الطلاب خلال تلك الأيام عن طريقة التسجيل في تنسيق الكليات خلال المرحلة الثالثة والتي سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة، ويكون التقديم من خلال الخطوات التالية:

