الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن البحث عن بدءًا إرسال رسالة نصية إلى الدفعة الأولى من المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، وهذا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وهذا بناءاً على ما تم فتح باب التقديم في شهر نوفمبر الماضي 2020م وهذا ما تم ذكره في الفترة الأخيرة من المستفيدين والمستفيدات عن إرسال رسائل نصية، حيث أن هذه الرسالة تحمل أهلية المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، ولذلك سوف يتم توحيد موعد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي في السعودية للمستحقين الجدد، والمستفيدين السابقين بالتدريج، حيث أن يتم الصرف الشهر القادم وهذا من قبل صدور قرار الطلب مباشرةََ.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن يكون مقيم دائماََ داخل المملكة. يستثنى المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي الجنسية، المرأة الأرملة والمطلقة غير السعودية، وتحمل أبناء سعوديون الجنسية. الأشخاص ذو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل أيضاََ. يجب على المستفيد أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى 1100 ريال سعودي الخاص لعائل الأسرة و 55ج ريال سعودي لكي شخص داخل الأسرة.

ولذلك أوضحت الوزارة على أن يلتزم على المستفيدين استيفاء كافة المتطلبات المتعلقة، لكي تم تقديم جميع الخدمات الصحية والتعليم لجميع الأبناء بالمملكة، حيث أن يلزم على جميع برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ذلك ألا يكون مقيمين في أي من أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة السعودية.

وقد تجد الإشارة إلى أن ألا يتملك أصول ذات قيمة عالية للغاية، حيث أن إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة، وهذا لكي يتم استحقاق المعاش مستقلاََ، ولذلك تم التأكد على أن لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش المقدم لهم من معاش الضمان الاجتماعي كون أحد أفرادها، وهذا لكي يتم غرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة الكريمة.

ومن المؤكد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تعمل على تحسين ظروف الحياة الكريمة، ومعيشتهم، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي عبارة عن صرف مبلغ مالي شهرياََ للمستفيدين والمستفيدات الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، ولذلك هذا ليشمل المبالغ المودعة على المعاش الشهري الأساسي، وهذا لمساعدتهم النقدية، وأضاف إلى ذلك أن نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض كافة الشروط الأساسية المطلوبة لكي يتم الحصول على الدعم المادي للمرأة الأرملة .

شروط الضمان للأرامل :