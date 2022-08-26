نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بعد ساعات قليل” رابط الاستعلام عن اعلان نتائج السادس الاعدادي في العراق الدور رقم1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادى بالعراق تحرص دولة العراق في الحفاظ علي مواطنيها، وسلامتهم لذلك قدمت وزارة التربية، والتعليم بعض القواعد، والتحذيرات عن منع التجمع، والتكدس للحصول علي نتائج الطلاب في الصف السادس الاعدادي، وقامت بتوفير رابط رسمي على موقعها الإلكتروني لتساعد الطلاب، وأولياء الأمور على التسجيل، والحصول علي الشهادة بطريقة سهلة، وبسيطة لحمايتهم من فيروس كورونا.

نتائج السادس الاعدادى بالعراق

رابط نتائج السادس العراق تقوم المدرسة ووزارة التعليم بمنح الطلاب بعض الدرجات التي تساعدهم في الإرتقاء بمستواهم من خلال سؤال يقوم الطالب بالإجابة عليه، وهي عبارة عن عشر درجات مساعدة لجميع الطلاب الذين انتهوا من التعليم، ويتم منحهم للطلاب الذين يحصلون على مجموع فوق 45 درجة.

طريقة الحصول علي نتائج السادس الاعدادي

من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية، والتعليم العراقية، والضغط على الرابط الموجود، و كتابة جميع البيانات الموضحة أمام الطالب من رقم الجلوس، والاسم، وكذلك رقم الهوية الشخصية، واسم المدرسة، والمحافظة التابع لها ثم بعدها يضغط كلمة الحصول على النتيجة، وينتظر تحميل الصفحة، وتظهر بعدها الشهادة بشكل مباشر، وفي حالة عدم قدرة الطالب على الحصول على شهادته يذهب إلي المدرسة، وسوف يحصل على النتيجة بطريقة سهلة.

موعد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادى بالعراق

بعد ظهور نتيجة الدور الأول، ونجاح الطلاب تقوم وزارة التربية، والتعليم بتحديد موعد امتحانات الدور الثاني، ويقدم الطلاب الذين رسبوا في بعض المواد أو من يريد تحسين مستواه، ودرجاته، ويكون هذا الدور أصعب بقليل من امتحانات الدور الأول كذلك الضوابط الأمنية تكون مشددة، ولا تحتوي اللجان على كثير من الطلاب.

كيف تسير امتحانات الصف السادس الإعدادي بالعراق

تقوم وزارة التربية، والتعليم بوضع الكثير من القواعد الأمنية لضمان توفير السلامة للطلاب، والمعلمين، وكذلك لمنع ظهور أي حالات غش، ويتم تفتيش الطلاب قبل الدخول إلى لجنة الامتحان، وأثناء الامتحان أيضاً كذلك يتم توزيع الطلاب في أماكن بعيدة عن بعضهم أيضاً يمنع دخول الطلاب بأي كتب، وفي حالة العثور على أي مخالفات يتم معاقبة الطالب بمنعه من دخول الامتحان لمدة عام أو عامين أو الرسوب في هذه المادة.

تحديث اليوم ٢٥ من شهر أغسطس الجاري حيث تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين في كل مكان في جمهورية العراق الشقيقة حيث يتطلع الطلاب إلى الاستعلام عن نتائج الصف السادس في العراق والتي سوف تعلن خلال الساعات المقبلة عبر موقع وزارة التربية العراقية ولكن بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط نتائج السادس الاعدادي في العراق

ما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب العديد من المواطنين في كل مكان في جمهورية العراق الشقيقة وحالة من التشوق الكبيرة منتظرة بين الطلبة والطالبات حيث أننا الان على بعد ساعات قليلة جداً وسوف يتم استظهار نتائج الصف السادس العراق في جميع الولايات العراقية وتعلن النتائج تدريجياً في الولايات المختلفة في جمهورية العراق مع تمنياتنا بالنجاح للجميع من الطلاب.