login..رابط نتائج السادس الاعدادي العراق دور رقم أول وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادى بالعراق اقترب موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادى بالعراق وأنها من المراحل المهمة في المرحلة التعليمية وبذلك نجد أن الطلاب وأولياء الأمور في الانتظار وهم يشعرون بالقلق والتوتر حيال النتائج، بعد الانتهاء من الامتحانات وفحص العلامات،اعلنت وزاره التربيه والتعليم في العراق، بأن معدلات النجاح الاوليه مطمئنه، ولم يتبقى الكثير حتى يطمئن كل طالب على نتيجته، ومن خلال المقال يمكننا استعراض كيفيه الوصول الي نتائج السادس الاعدادي بالعراق.

موعد الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2022

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور حول موعد نشر النتيجه، وأشارت بعد التقارير بأن عملية التصحيح مازالت جاريه وأنه تم الانتهاء من ماده اللغه العربيه في جميع المحافظات، وهناك مرحله اخرى التدقيق والتحقق ومن دقه الملاحظات وفي النهاية تحصيح الدفاتر، وذلك يجعل ظهور النتيجة في خلال أسبوعين أو ٢٠ يوم أي انها ستظهر في نهايه شهر أغسطس، وفي خلال الساعات الماضيه ذكر مدير الامتحانات كاظم العليوي بأن عمليات التصحيح انتهوا منها بالفعل وما يتبقى غير ظهور نتيجه الصف السادس الاعدادي 2022 الدول الأول، ويتمكن طلاب جميع المحافظات ومختلف الفروع الاحيائي والتطبيقي والعلمي والأدبي من التطلاع عليها، تلتزم وزارة التربية والتعليم بأن تضمن حصول كل طالب على النتيجة التي يستحقها من خلال اجتهاده دون أخطاء في التحصيح.

كيفيه الحصول على نتائج السادس الاعدادي بالعراق

يتسائل أولياء الأمور والطلاب حول كيفية الحصول على نتائج الاعادادي بالعراق بعد اعتمادها وظهورها، يمكنك الحصول على النتيجة من خلال رابط وزارة التربية العراقية ‏واتباع بعض الخطوات والتي تتمثل في : أول خطوة أن يدخل الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق وبعدها الذهاب إلى واجهة الموقع، الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق يختار الطالب نتائج الدور الأول من ضمن الخيارات المتاحه في الموقع، يلتزم على الطالب بكتابه المعلومات المطلوبة وهي الاسم كاملًا ورقم الجلوس إلى جانب المحافظه التي يدرس بها، ينقر على زر إظهار النتيجة وهي الخطوه الأخيرة، سيحصل بعدها على كل الدرجات في جميع المواد التي امتحن فيها.