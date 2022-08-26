بدون ضامن وبدون أى رسوم 20,000 ريال للسعودي والمقيم

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عمر شويل - جدة لا يحتاج أى مواطن سعودي أو غير سعودي أى مصاريف إدارية أو ضامن عند التقديم لطلب أسرع تمويل شخصي مقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية فشركة اليسر للإجارة والتمويل هي إحدى أهم الشركات المالية المعتمدة لدى البنك المركزي بالسعودية كما حصلت شركة اليسر على ثقة العملاء لما تحاول توفيره دائماً للعملاء السعوديين وكذلك المقيمين.

بدون ضامن وبدون أى رسوم 20,000 للسعودي والمقيم من اليسر

شركة اليسر للإجارة والتمويل إحدى الشركات المالية التى تقدم أفضل العروض التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك العروض التمويل الشخصي السريع بقيمة مالية تصل إلى 20 ألف ريال كما أنه صمم من أجل المواطن السعودي وكذلك المقيم ولكن حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي

لابد أن يكون المتقدم سواء السعودي أو المقيم داخله الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كذلك لابد أن يكون طالب التمويل سواء السعوديين وأيضاً المقيمين عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم قد مضى على فترة عمله مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

مميزات التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

تتيح شركة اليسر للتمويل بالسعودية أسرع تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل وأيضاً صمم متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية وهناك مزايا أخرى وهي

يتميز قرض شركة اليسر للإجارة بأنه متاح لكافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من اليسر بأنه لا يتطلب وجود كفيل.

كما يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بأن المواطن السعودي يحصل على مبلغ تمويلي 20 ألف ريال سعودي.

يحصل أيضاً المتقدم الغير سعودي على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي دون وجود ضامن.

قرض شركة اليسر أيضاً لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند التقديم.

كما لا يحتاج تمويل شركة اليسر إلى أجور وكالة.

يستطيع العميل المتقدم من تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات.

الاوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي السريع من اليسر

عند طلب التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر هناك عدد من المستندات المطلوبة وهي

الهوية الوطنية للسعودي.

كذلك الهوية للمتقدم الغير سعودي.

خطاب تعريف بالراتب.

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

خطوات طلب التمويل الشخصي السريع من اليسر

أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل إمكانية طلب التمويل اونلاين من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لشركة اليسر ثم الدخول على منتجات الأفراد بعد ذلك يتم الدخول على طلب التمويل الشخصي ثم يظهر للمتقدم نموذج طلب التمويل يتم إدخال البيانات اللازمة للحصول على التمويل.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

توفر شركة اليسر للتمويل بالسعودية إمكانية معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده من خلال حاسبة التمويل لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل فيتمكن المتقدم من معرفة القسط من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر ومن ثم الدخول على حاسبة التمويل وإدخال البيانات المطلوبة لكي يظهر للمتقدم قيمة القسط الشهري.