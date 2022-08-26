موعد وشروط التقديم على وظائف الأمن العام رتبة جندي 1444

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية والمتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل برتبة جندي، ونشرت أيضا بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم ومنها أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يتسم الفرد المتقدم بحسن السيرة والسلوك، ويجب علي المتقدم أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وسنتعرف اليوم في هذا المقال على موعد وشروط الانضمام إلى الأمن العام.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، والمتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويجب ألا يكون متزوج من غير سعودية.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يشترط عدم حصول الشخص المتقدم على تعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

لابد أن يكون الفرد المتقدم يتمتع بحسن السيرة والسلوك، ويجب أن يكون غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط على المتقدم أن يكون الوزن يتناسب مع الطول وفقا للائحة الطبية.

يشترط على المتقدم أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول.

موعد التقديم على وظائف الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، والمتمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية بالمملكة عن موعد بدء التقديم على الوظائف وسيبدأ من يوم السبت المقبل 1444/01/29 والموافق 2022/08/27، ويتم انتهاء التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/05 والموافق 2022/09/01.

خطوات تقديم الأمن العام 1444