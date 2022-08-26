استخرج الآن نتيجة تنسيق الكليات 2022/2023 في المرحلة الثانية للطلاب tansik

تم اليوم الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات 2023 والذي كان يترقبه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعد أن قام طلاب المرحلة الثانية بتسجيل الرغبات الخاصة بهم، وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من التساؤلات من خلال قيام الطلاب وأولياء الأمور بإرسال رسائل عبر الصفحة الموثقة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمتابعة موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث أعلن السيد عطا رئيس قسم التعليم في وزارة التربية والتعليم أن النتيجة لم يتم كتابتها عبر رابط وزارة التربية والتعليم، وأكد أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عقب مرور فترة 72 ساعة من وقت غلق باب تدوين رغبات المرحلة الثانية، وبالفعل تم الإعلان عن النتائج اليوم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الكليات في المرحلة الثانية

أكد وزير التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عقب قدوم موعد أخر يوم لتدوين الرغبات، حيث أن فترة التسجيل على الموقع من 1 إلى 3 أيام، وقال الوزير أن عدد الطلاب الذين قاموا بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني لتدوين الرغبات حوالي 269202 طالب وطالبة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم مجموع التخصص العلمي من 246 درجة ومجموع التخصص الأدبي من 238 درجة، ويصل عدد الطلاب الذي دونوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني حوالي 185 ألف طالب وطالبة، وينبغي على باقي الطلاب أن يدونوا رغباتهم على الموقع الإلكتروني قبل موعد غلق باب تدوين الرغبات.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

يمكن للطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية أن يقوموا بالاستعلام عن النتيجة الخاصة بالتنسيق، ومعرفة الكلية التي سوف يلتحقوا بها خلال العام الدراسي الجديد المرحلة الجامعية، وذلك بعد أن انتهوا من المرحلة الثانوية وقاموا بتسجيل رغباتهم بالتنسيق، وبعد ظهرت النتيجة نعلن لكم الآن عن الطريقة التي من خلالها يمكنك معرفة الكلية التي تم قبولك بها من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

الضغط على “نتائج تنسيق المرحلة الثانية”.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

سوف تجد أمامك النتيجة والكلية التي التحقت بها.

قم بطباعة النتيجة والاحتفاظ بها ليوم التقديم.

موعد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

وتبدأ خلال الفترة المقبلة البدء في تسجيل رغبات المرحلة الثالثة وذلك بعد أن قام طلاب المرحلة الثانية بتسجيل رغباتهم وتم الإعلان عن النتيجة، على أن يكون موعد بدء التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة مباشرة بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة.