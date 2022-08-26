البنتاجون: مستعدون بالكامل لحماية انتخابات التجديد النصفى للكونجرس

وأكد الجنرال بول ناكاسون ، قائد وحدات الحماية من الهجمات الإليكترونية ومدير وكالة الأمن القومى - فى بيان صحفى، عن البنتاجون، أنه مع تبقى 75 يوما على انتخابات التجديد النصفي، فإن كافة المؤسسات الدفاعية والأمنية ستكون على أهبة الاستعداد بالسرعة المطلوبة ووحدة الجهود ضد أى عدوان خارجى يمكن أن يستهدف تقويض المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.
وقال إن هذه المؤسسات تحركت بالفعل منذ أوائل العام الجارى لردع والقضاء على أية قدرات لدى الأعداء الخارجيين الساعين للتأثير على كيفية تصويت الناخبين أو على أساليب إحصاء الأصوات.
ونوه ناكاسون إلى أن هذا يدعم جهود المؤسسات الأمنية الأخرى مثل وزارة الأمن الداخلى ومكتب التحقيقات الفيدرالى " إف بى آى " حيث يتم تبادل المعلومات الخاصة بالهجمات الأجنبية لتنسيق الرد من الداخل مع الاستفادة والبناء على النجاحات السابقة فى هذا الصدد.
وحسب تصنيف وكالات الأمن والاستخبارات الأمريكية ، فإن أصابع الاتهام فى الهجمات الإليكترونية الموجهة ضد الولايات المتحدة ونظامها الانتخابى تشير إلى كل من روسيا والصين وإيران إضافة إلى أطراف دولية أخرى.
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