العالم اليوم - لليوم الثاني.. القتال يستعر في شمال إثيوبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 02:17 صباحاً - أفاد سكان بأن القتال استعر لليوم الثاني بشمال إثيوبيا في تجدد لأعمال العنف بدد الآمال التي أحاطت بمحادثات السلام الوليدة بين الحكومة وقوات إقليم تيغراي.

وقال مزارع في منطقة كوبو بإقليم أمهرة لرويترز "بين وقت وآخر نسمع صوت الأسلحة الثقيلة أكثر من اليوم السابق". وأضاف "مزيد من القوات من بينها قوات منقوة الدفاع الوطني الإثيوبية، وميليشيات محلية وفانوس (ميليشيا متطوعين) تتجه إلى الجبهة". وأكد ساكن آخر روايته. وقال ليول ميسفين المدير الطبي لمستشفى ديسي، أكبر منشأة طبية في المنطقة التي تشهد القتال إن المنشأة لم تستقبل حتى الخميس أي ضحايا للاشتباكات التي تدور في إقليم أمهرة المتاخم لإقليم تيجراي من الجنوب.

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