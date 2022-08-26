نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر مخفضة ومناسب ومنها هونداي وتويوتا في المقال التالي

تعتبر سيارات تويوتا وهيونداي من أكثر السيارات التي يعشق سواقتها الجميع، لأنهم مزودون بحساسات ومرايات كهرباء ونوافذ كهربائية، وتكيف ومبدل أقراص وغيرهم من المميزات التي تميزهم عن باقي السيارات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن أفضل أنواع سيارات تويوتا وهيونداي المستعملة بأسعار رخيصة في السعودية. سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣ مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

كما أن هذه السيارة تتميز مكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء. كما أنها يوجد بهذه السيارة جهاز إنذار، وبلوتوث، ونوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٨,٣٠٠ كم.

كما أنها توجد هذه السيارة في مدينة الدمام.

كما أنها تعرض سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣ للبيع بسعر ١٤,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٣٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0582533542,+966582533542. للبيع سيارة هيونداي افانتي ٢٠١٦ مستعملة سيارة هيونداي افانتي ٢٠١٦ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بفتحة سقف، وباور ونظام ذكي خاص بركن السيارة، ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من القماش، وزجاج فاميه، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة ريموت كنترول وجنوط، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وكاميرا خلفية.

كما أنها السيارة بها وسادة هوائية للركاب والسائق، ونظام فرامل مانع للانغلاق، وحساسات، وبلوتوث، ومشغل اسطوانات.

كما أنها الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤٦,٠٠٠ كم.

كما أنها توجد هذه السيارة في مدينة عرعر.

كما تعرض سيارة هيونداي افانتي ٢٠١٦ للبيع بسعر ٢٨,٠٠٠ ألف ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٨,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و ٧٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

كما يتم التواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595140152,+966595140152. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بسعر مخفضة ومناسب ومنها هونداي وتويوتا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر مخفضة ومناسب ومنها هونداي وتويوتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.