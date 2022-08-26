روسيا تعلن عن موعد زيارة مفتشى الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، ديمترى بوليانسكي، أن الموعد المحتمل لزيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيه النووية، أواخر أغسطس أو مطلع سبتمبر.





ونقلت "تاس" عن بوليانسكى قوله: "من الصعب معرفة ما ستؤدى إليه الزيارة، لست متأكدا من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستقدم التقديرات المتوقعة منها". وأشار بوليانسكى أيضا إلى أن مهمة بعثة الوكالة الدولية هى تقييم حالة المحطة ومدى سلامتها.

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