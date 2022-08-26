لافروف: روسيا لم تفقد الاهتمام بتسوية الوضع فى سوريا

وقال لافروف فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية فى الآونة الأخيرة، قام بعض زملائنا الغربيين بنشر معلومات مفادها أنه فى ظل ظروف العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، فقدت روسيا اهتمامها بالتسوية السورية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة موسكو الثابتة والمتمثلة فى سعى روسيا للوصول إلى تسوية سورية شاملة بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
كما أكد أن روسيا مهتمة بصدق باستكمال التسوية السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 والقرارات التى تم تبنيها فى مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى مدينة سوتشى الروسية عام 2018.
وحول التحضير للاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، قال لافروف إن موسكو تود أن تعمل هذه الهيئة، التى تم إنشاؤها بمبادرة من مجموعة ترويكا أستانا، بشكل ثابت وفعال، والأهم من ذلك، فى ظروف أكثر مواتية، بحسب قوله.
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