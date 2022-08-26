العالم اليوم - الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع أنظمة لاسلكية للمغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 12:21 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة لاسلكية تكتيكية مشتركة للمغرب في صفقة تصل قيمتها إلى 141.1 مليون دولار.

وستكون شركة جنرال أتوميك إيرونوتيكال سيستمز ولوكهيد مارتن ورايثيون وليوناردو إس.بي.إيه المتعاقدين الرئيسيين.

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