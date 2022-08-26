إصابة سوريان في عدوان صهيوني
اصيب سوريان في عدوان صهيوني استهدف بالصواريخ محيط مدينتي حماة وطرطوس أسقطت معظمها .
ونقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله: إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة 19.15 من مساء اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر جنوب غرب محافظة طرطوس وقد تم إسقاط معظم صواريخ العدوان الذي استهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس”.
وأضاف المصدر : إن “العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين ووقوع خسائر مادية واندلاع حرائق في بعض أماكن الاعتداء”.
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