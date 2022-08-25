رابط التسجيل في منصة ميم التعليمية للدورات والتعليم

التسجيل في منصة ميم التعليمية, تعتبر منصة ميم منصة تعليمية إلكترونية تقوم بتقديم الكثير من الدورات التدريبية عن بعد وتركز في دوراتها على الطلاب والمعلميين في السعودية فتعمل على تطوير مهارتهم المعرفية والتعليمية في الكثير من الجوانب التعليمية المختلفة وذلك يتم طبقا لنوع الدورة التدريبية التي يرغب الشخص التسجيل بها كما يوجد العديد من المجالات المختلفة في منصة ميم مثل مجال كفايات اللغة الانجليزية ومجال القدرة المعرفية ومجال القدرات والتحصيلي ومجال الرخصة المهنية لذلك يسعى الكثير من الأشخاص إلى التسجيل في منصة ميم لزيادة قدرتهم المعرفية, لذلك سوف نقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بمنصة ميم.

خطوات التسجيل في منصة ميم التعليمية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل التسجيل في منصة ميم الإلكترونية وهى:

الذهاب إلى منصة ميم التعليمية الإلكترونية.

النقر على أيقونة تسجيل جديد بأعلي الصفحة الرئيسية.

يجب أن نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني والجنس وكلمة المرور.

أدخال كلمة المرور مرة أخرى للتأكد من صحته ثم الضغط على تسجيل.

يسهل الدخول إلى المنصة بعد أتمام عملية التسجيل.

نقوم بإدخال رقم الهاتف ثم كلمة المرور ثم الضغط على دخول.

طريقة الاشتراك في دورات منصة ميم التعليمية

على المتقدم الذي يرغب بالاشتراك في الدورات التدريبية المتاحة لمنصة ميم أن يقوم بالضغط على أيقونة (الاشتراك) في الدورات ثم اتباع الخطوات الأتية:

يجب الدخول إلي منصة ميم بشكل إلكتروني. النقر على أيقونة الدورات الحالية ثم اختيار واحدة من الدورات المتاحة للاشتراك بها. النقر على أيقونة اشتراك ثم تسجيل الدخول. أدخال البيانات المطلوبة وهى رقم الجوال وكلمة المرور ثم الضغط على أيقونة دخول. نقوم بإدخال البيانات المطلوبة من اجل الاشتراك في واحدة من الدورات المتاحة التي ترغب بالاشتراك بها في منصة ميم.

خصائص ومميزات منصة ميم التعليمية

يوجد العديد من المميزات التي تتمتع بها منصة ميم الإلكترونية واهم هذه المميزات: