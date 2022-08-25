اليونان تشدد على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والسلام شرق البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وقال ميتسوتاكيس خلال لقائه الرئيس الإماراتى لشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذى يزور اليونان حاليا، حسب ما نقلته وكالة أنباء كاثمرينى اليونانية، إن التوتر هو آخر شئ قد تحتاجه المنطقة فى هذا المنعطف الجيوسياسى الحرج ووسط تداعيات التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا على البيئة الأمنية الأوروبية والدولية.

وأكد أهمية دور الامارات فى منطقة الخليج وعلى الصعيد الدولى، قائلا إن الإمارات شريك استراتيجى مستقر لليونان.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين، مضيفا: لقد فعلنا الكثير بالفعل وسنفعل المزيد من حيث مستوى تعاوننا.

ورحب رئيس الوزراء اليونانى بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون دولة الشرف فى معرض سالونيك الدولى السادس والثمانين.

من جانبه، وصف رئيس الإمارات العلاقة بأنها مهمة للغاية، قائلًا: "أنا سعيد جدا لأننا أحرزنا تقدما كبيرا فى العامين الماضيين، لدينا بالفعل أساس متين للغاية يمكننا البناء عليه".

جدير بالذكر أن محادثاتهما ركزت على قطاع الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة على وجه الخصوص.