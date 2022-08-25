روسيا: واشنطن تمتلك أسلحة نووية أكثر مما تسمح به معاهدة ستارت - 3

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب رئيس الوفد الروسى إلى مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووى، أندريه بيلوسوف، أن الولايات المتحدة لديها موارد لاستخدام الأسلحة النووية أكثر مما تنص عليه معاهدة ستارت ـ 3.





وقال بيلوسوف فى تصريحات للصحفيين بالأمم المتحدة بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة أعلنت أن بعض الأسلحة الاستراتيجية وقاذفات الصواريخ والغواصات الاستراتيجية تم إعادة هيكلتها ولم يعد من الممكن استخدامها للأسلحة النووية، ولكن روسيا لا تستطيع تأكيد هذا الأمر فى سياق معاهدة ستارت.

وأضاف: تمتلك الولايات المتحدة بالفعل وسائل كثيرة لاستخدام الأسلحة النووية أكثر مما نصت عليه هذه المعاهدة، وهذا الفائض يسمح للجانب الأمريكى ببناء إمكانات قوته النووية الاستراتيجية بسرعة وبحوالى 1200 رأس حربى.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت مؤخرا: إن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة ستارت ـ 3 لا تمنع الأطراف من تحديث واستبدال أسلحتهم الهجومية الاستراتيجية، شريطة الالتزام بالكمية المحددة وبعض القيود الأخرى المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت فى وقت سابق إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة ستارت بسبب الوضع الحالى فى أوكرانيا