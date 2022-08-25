وقال بيلوسوف فى تصريحات للصحفيين بالأمم المتحدة بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة أعلنت أن بعض الأسلحة الاستراتيجية وقاذفات الصواريخ والغواصات الاستراتيجية تم إعادة هيكلتها ولم يعد من الممكن استخدامها للأسلحة النووية، ولكن روسيا لا تستطيع تأكيد هذا الأمر فى سياق معاهدة ستارت.
وأضاف: تمتلك الولايات المتحدة بالفعل وسائل كثيرة لاستخدام الأسلحة النووية أكثر مما نصت عليه هذه المعاهدة، وهذا الفائض يسمح للجانب الأمريكى ببناء إمكانات قوته النووية الاستراتيجية بسرعة وبحوالى 1200 رأس حربى.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت مؤخرا: إن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة ستارت ـ 3 لا تمنع الأطراف من تحديث واستبدال أسلحتهم الهجومية الاستراتيجية، شريطة الالتزام بالكمية المحددة وبعض القيود الأخرى المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت فى وقت سابق إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة ستارت بسبب الوضع الحالى فى أوكرانيا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: واشنطن تمتلك أسلحة نووية أكثر مما تسمح به معاهدة ستارت - 3 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.