جيش الاحتلال يعلن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 أغسطس 2022 11:03 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- اعلن جيش الاحتلال اليوم الأربعاء , إنه أحبط محاولة لتهريب أسلحة بالقرب من البحر الميت على الحدود مع الأردن . وبين المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انه تم القبض على 4 مشتبه بهم وضبط بحوزتهم اسلحة من نوع M16 و3 مسدسات .

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