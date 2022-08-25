“رابط شغااال” للكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادى 2022 الدور الاول على موقع epedu.gov.iq/

نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول لعام 2022 عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق ، ننشر لكم الان نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول بعد الاقتراب بشكل رسمى من الاعلان عنها عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بدء كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى البحث حول طرق الاستعلام والحصول على تلك النتيجة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وتحظى نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق على اهمية كبيرة فى المجتمع العراقى وبعد انتهاء اداء الاختبارات فى كل المحافظات فى العراق بدء كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامر فى البحث بشكل كبير حول النتائج وموعد اعلانها وسننشر لكم الان طرق الحصول على تلك النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق لكل المحافظات

طرق الاستعلام على نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز نرصد لكم كل جديد حول نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق الدور الاول لعام 2022 فى كل المحافظات فى العراق حيث يريد كل الطلاب واولياء الامور فى معرفة تلك النتائج فى اسرع وقت ممكن عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وستكون النتائج معتمدة بشكل رسمى عبر الموقع ذاته فى الايام القليلة المقبلة واليكم الان طريقة الاستعلام عن تلك النتائج :-

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادى.

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق

سيتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادى فى العراق فى اسرع وقت ممكن بعد اعلان مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم فى العراق انه حاليا تتم مراجعة درجات كل الدفاتر والبدء فى الاعلان النتائج سيكون فى خلال اليومين المقبلين عبر موقع وزارة التعليم الرسمى .