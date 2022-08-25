مبروك للفائز.. مسابقة الحلم سحب ال150 الف دولار شروط المسابقة واسرار الفوز

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عمر شويل - جدة مبروك للفائز مسابقة الحلم سحب ال150 الف دولار، لم يعد الوقت المتبقي للاعلان عن سحب مسابقة الحلم بقيمة 150 الف دولار اليوم الخميس 25 اغسطس 2022 كبير، لذلك سوف نوفر لكم متابعة لحظة بلحظة لحين إعلان أسماء الفائزين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، كذلك يمكنكم الاطلاع علي شروط المسابقة واسرار الفوز، وذلك من خلال هذا التقرير المفصل المقدم لكم متابعينا الكرام في جميع الدول العربية، وبشكل خاص نقدم هذا التقرير للمشتركين في المسابقة الحالية.

مبروك للفائز مسابقة الحلم سحب ال150 الف دولار

من أجل التعرف علي اسم الفائز في مسابقة الحلم بقيمة 150 الف دولار، عليك متابعة القنوات المتخصصة وإعلان سحب مسابقة الحلم من قبل الاستاذ مصطفي الاغا، علما بأن مسابقة الحلم حصرية وخاصة بقناة mbc ومجموعة القنوات التابعة لها، لذلك عليكم ترقب اللحظات الحاسمة من أجل اعلان اسم الفائز بالجائزة المالية للسحب الجديد، هذا ومن المعتاد منذ انطلاق مسابقة الحلم تقديم تلك الهدايا القيمة من منازل أو أموال أو تحقيق الاحلام، حيث كان حلم بعض الفائزين هو الذهب أو قطعة أرض أو مشروعات، وبالفعل تم تحقيق احلام المشاركين الفائزين وإعلان ذلك في السحب الرسمي الذي يتم تحديد موعده مسبقا.

شروط مسابقة الحلم 2022

هذا ويتم تعيين عدد من الشروط من قبل مسابقة الحلم لضمان شفافية المسابقة، ومن أبرز تلك الشروط عدم وجود اي صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة مع أحدي العاملين علي المسابقة، كذلك تأكيد بيانات المشاركين وان يكن المشارك عربي الجنسية، اخيرا عليك تقديم بياناتك كاملة في حالة تأكيد فوزك في المسابقة، لضمان مصداقية المسابقة ومصداقية المشارك.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

من أجل تحقيق أهداف مسابقة الحلم واتباع الخطوات الصحيحة للمشاركة بها، عليك الاطلاع علي تلك النقاط التوضيحية

اولا من خلال خدمة الرسائل النصية sms، حيث عليك ارسال كلمة حلم أو Dream أو Reve.

في حالة قبول المشارك يتم ارسال الأسئلة التي عليك الإجابة عليها بشكل صحيح لتضمن نجاح الاشتراك.

ثانيا يمكنك الاشتراك عن طريق تحميل برنامج مسابقة الحلم عن طريق متجر التطبيقات.

اسم الفائز في مسابقة الحلم 150 الف دولار

اليوم الخميس 25 اغسطس هو اليوم المنتظر والمراقب من أجل اعلان اسماء الفائزين في مسابقه الحلم بقيمة 150 الف دولار، إلا أن نحو لحظات بسيطة تفصلنا عن معرفة اسم الفائز الذي علي وشك أن يصبح مليونير، عليك فقط تتبع وترقب إعلان الاستاذ مصطفي الاغا عبر شاشة ام بي سي اليوم، وذلك بعد لحظات معدودة من الآن، أو انتظار الإشارة باسم الفائز من خلال موقعنا.