نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الجديد” الاستمارة الالكترونية للرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع الدخول إلى الاستمارة الالكترونية للرعاية الاجتماعية، حيث يبحث عنها المواطنين والمواطنات في العراق وخاصة بعد المؤتمر الصحفي التي ظهرت فيه رئيس هيئة الحماية الإجتماعي الدكتورة سناء الموسوي منذ يومين تعلن فيه عن توجيهات وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن فتح استمارة الرعاية الإلكترونية وعمل التسجيل في قاعدة بيانات الفقر للعام 2022، وكذلك تحديث بيانات المستفيدين الحاليين لضمان استمرار نزول راتب الدعم لهم، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن رابط التقديم عبر موقع وزارة العمل، وأهم الخطوات وكذلك ما هي المشاكل التي عليكم تجنبها حتى لا يضيع عليكم التسجيل، فتابعوا معنا حتى النهاية في موقع ثقفني، حيث إن هذا المقال مهم للغاية لكم.

استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية 2022

وتقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وهذا بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعيه العراقية بعمل استمارة للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر بالشكل السنوي وهذا حسب قانون 38 لعام 2014، وهذا لحصر أعداد المحتاجين والأسر المتعففة في العراق من المشمولين، وتوفير راتب أو معاش شهري للدعم لهم.

ولم تقصر الوزارة في تحديد الفئات التي سيتم شملها، حيث أعلنت عنها، وسنتعرف عليها معكم في هذا المقال، حيث إنها تشمل جزء كبير من الشعب العراقي سواء من ذوي الاعاقة أو الأسر معدومة الدخل، وهكذا، وكذلك أعلنت الوزارة أنه للتقديم سيكون عبر الانترنت منذ أيام عبر موقعها الإلكتروني، والذي سنتابع كيفية التسجيل فيه.

فئات هيئة الحماية الاجتماعية

وتم الإعلان عبر البوابة الإلكترونية عن الفئات التي سيتم دخولها للشمول في قاعدة الفقر لسنة 2022، وهذا بالتزامن مع إطلاق الاستمارة خلال ساعات في الموقع، وهذه الفئات هي:

الأسر معدوة الدخل أو يكون المعيل الخاص بها من العاطلين، وهذا في استمارة العاطلين.

الارامل، المطلقات، زوجات المفقودين، المهجورة.

العاجزين عن العمل، بسبب المرض أو الشيخوخة.

من بلغ 60 عاما من الذكور، 55 عاما للنساء.

الطالب المتزوج، حتى الصف السادس الاعدادي.

الأيتام.

اسر المسجونين والأحداث المحوم عليهم بسنة أو أكثر.

الساكنين في دور الإيواء العراقية.

رابط الاستمارة الالكترونية للرعاية الاجتماعية

ويمكنكم الدخول في استمارة لهيئة الحماية الخاصة بالوزارة وهذا لعمل تسجيل قاعدة بيانات الفقر لك ولأسرتك بشكل صحيح، ويمكنكم التسجيل، ولكن وفق الخطوات التي نشرحها لكم في موقع ثقفني، لتجنب المشاكل الشائعة، فتابعوا هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع الوزارة الكتورني عبر الرابط spa.gov.iq .

. ثم اضغط على استمارة الكترونية تقديم طلب التسجيل.

اضغط على أحد الزرين الموجودين.

ثم انقر على موافق على الشروط.

اكتب البيانات التعريفية لرب الاسرة.

انقر على التالي.

ثم ادخل بيانات كل فرد من افراد الاسرة، ثم اضافة فرد أسرة جديد، وهكذا حتى تنتهي وهذا كما في الفيديو.

بعد الانتهاء اضغط على طباعة الاستمارة.

حل مشكلة استماره الرعايه الاجتماعيه

وهناك عدة مشاكل يواجهها المسجل في الموقع بخصوص التسجيل، نتابع معكم أهمها وما هو الحل: