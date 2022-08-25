مارين لوبان تتهم ماكرون بالكذب
اتهمت رئيسة كتلة "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالكذب عندما وصف النزاع في أوكرانيا بأنه سبب الأزمة الاقتصادية.
وحسب موقع (روسيا اليوم) شددت لوبان في تغريدة على "تويتر" :على أن الأزمة لم تبدأ في هذا الصيف.
واضافت : "الأزمة الاقتصادية التي ضربت فرنسا لم تبدأ هذا الصيف. وهي لم يبدأ تاريخها مع الحرب في أوكرانيا".
وتابعت :" يكذب إيمانويل ماكرون لإخفاء الحقيقة عن الفرنسيين واليوم يعلن عن إجراءات تقشفية".
وذكرت السياسية الفرنسية، أنه يجب الآن اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الفرنسيين من عواقب الأزمة.
يوم أمس، أعلن ماكرون انتهاء "فترة الوفرة والرخاء"، ودعا إلى الاستعداد للعواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية وأزمة المناخ ونقص المنتجات.
وفي حديثه عن الوضع في أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إن "الحرية لها ثمنها، وقد تتطلب تضحيات".
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