مصرع شخصين بحادث تحطم طائرة خفيفة في فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أفادت صحيفة Le Dauphiné بمقتل شخصين أحدهما طفل بحادث تحطم طائرة خفيفة شرقي فرنسا.

مصرع شخصين بحادث تحطم طائرة خفيفة في فرنساروسيا.. طائرة ركاب تلمس بجناحها مدرج المطار أثناء هبوطها

ووفقا للصحيفة فإن الطائرة تحطمت بعد دقائق قليلة من إقلاعها. وتم العثور عليها بالقرب من تقاطع طريق على بعد مئات من الأمتار من مطار تورنون-ألبيرفيل.

وأشارت إلى أن الطفل الذي كان على متن الطائرة مع شخص بالغ يبلغ من العمر 10 سنوات.

وتقوم الجهات الأمنية المختصة الآن بالتحقيق في ملابسات الحادث.