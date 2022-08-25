جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات عن محطة زابوريجيا، حيث إنها تقع جنوب شرق أوكرانيا على بعد 200 كيلومتر عن دونباس، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا. وتحتوى المحطة على 6 مفاعلات صممها الاتحاد السوفيتى السابق، وبنيت فى أوائل الثمانينات بواسطة شركة هندسية روسية، وبدأ العمل فيها 1984وتعد واحدة من 4 محطات نووية فى أوكرانيا، وتنتج فى الأوقات الطبيعية 20% من الكهرباء فى أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطة زابوريجيا.. الرقم المخيف فى أزمة أوكرانيا وروسيا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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