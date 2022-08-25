تايوان تسلم 800 طائرة بدون طيار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن هذه الطائرة بدون طيار قادرة على حمل ما يصل إلى ثمانية ألغام من عيار 60 ملم أو ذخيرة من عيارات أخرى وإسقاطها واحدة تلو الأخرى، وعندما تكون الطائرة مشحونة بالكامل، يمكن أن تطير لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا فى غضون 40 دقيقة.

وذكرت يوكرينفورم فى السابق أن سلطات النرويج وبريطانيا العظمى ستشتركان فى شراء طائرات نرويجية صغيرة بدون طيار من طراز بلاك هورنت، بقيمة إجمالية 90 مليون كرونة نرويجية 9.3 مليون دولار لتقديمهم لأوكرانيا، وسيتم جمع الأموال من خلال صندوق تشرف عليه بريطانيا ساهمت فيه النرويج بمبلغ 400 مليون كرونة.