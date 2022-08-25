رئيس وزراء بيلاروسيا: مينسك وموسكو تمكنتا من التكيف مع ضغط العقوبات

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية عن جولوفتشينكو قوله، خلال لقائه مع نظيره الروسى ميخائيل ميشوستين: نتلقى على نحو متكرر ولكن هذا مفهوم لأننا نعمل فى وضع معقد الآن.

وأضاف: أظهر اقتصادا بيلاروسيا وروسيا نتائج جيدة بالنظر إلى الضغط العنيف الذى نواجهه وأظهرت مؤشرات الأداء لاقتصاداتنا فى النصف الأول من عام 2022 تقنيا أننا نتعامل مع هذا الضغط، بل وأكثر من ذلك، فلقد تمكنا من التكيف معه.

يذكر أنه فى الفترة من يناير وحتى يونيو 2022، اقتربت التجارة بين بيلاروسيا وروسيا من 20 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.2٪ عن النصف الأول من عام 2021 الماضى وبلغت الصادرات إلى روسيا 9.097 مليار دولار، بزيادة قدرها 23.1٪.