عاجل- اندلاع حريق بأحد فنادق كربلاء وإجلاء 100 شخص

جدة - نرمين السيد - قالت المديرية فى بيان أوردته "بغداد اليوم"، إن "فرقها تمكنت من إخلاء 100 شخص بالفندق من جنسيات مختلفة بالتزامن مع عمليات إخماد الحريق".

وأضافت أن فرق الإطفاء أشركت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على الحريق الذى اندلع فى الطابق الرابع من الفندق، وأنهت أعمال الإخلاء وإخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

وتابعت المديرية أنه تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحادث.