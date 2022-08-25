نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح” نتائج المهني 2022 العراق في جميع المحافظات من خلال موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب العراقيون حتى الآن الاعلان الرسمي الوزاري عن نتائج المهني 2022 العراق لهذا العام حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب موعد خروج النتائج للنور حيث سيكون الاعلان عنها خلال هذا الأسبوع وفقا لتصريحات رسمية وأخبار متداولة ومؤكدة وهذا يعني أنها سوف تظهر خلال يومين على أقصى تقدير، كما أن هناك بعض الانباء التي تشير إلى ظهورها خلال ساعات قليلة من الآن خلال هذا اليوم، وذلك فيما يتعلق بالفرع والقسم المهني، وهو ما ينطبق كذلك على باقي الفروع ومنها الاحياء والتطبيقي والأدبي، وينتظر كل من طلاب وطالبات هذه الاقسام الاعلان عن نتائجهم للاستعداد للانتقال للسنة الدراسية الجديدة التي شارفت على البدء بعد فترة ليست بالكبيرة.

نتائج المهني 2022 العراق

ينتظر الطلاب في دولة العراق الشقيق موعد رفع نتائج امتحانات اختباراتهم وعرض نتائج المهني 2022 العراق الخاصة بالدور الأول لهذا العام حيث سوف يتم عرض نتائج كل محافظة منفصلة على حداً،من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ويترقب الطلاب الانتهاء من رفع جميع الدرجات والعلامات الخاصة بطلاب جميع المحافظات المختلفة في العراق، وبعد اعلان النتائج من قبل الوزارة سوف تستعد الوزارة لعقد امتحانات الدور الثاني والملاحق للطلاب الذن لم يوفقوا في اجتياز الامتحانات من أول مرة على مستوى المحافظات كل محافظة على حداً.

التعليم المهني العراق 2022 2023

ويشمل التعليم السادس الاعدادي في العراق العديد من الأقسام التخصصية الشاملة والمتنوعة بالمقارنة بباقي الدول العربية فيكون التعليم وحدة شاملة حيث تسمى المرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوي بالصف السادس الاعدادي ويقسم التعليم فيه لعدة اقسام منها التجاري والزراعي والمهني والاحيائي بالإضافة إلى المجال الأدبي والتطبيقي بالإضافة إلى التمريض والفنون التطبيقية وفروع الحاسبات والتقنيات، كما يتم عرض النتائج منفصلة في كل محافظة عن الأخرى حيث تتكون العراق من عدد كبير من المحافظات واسعة المساحة وشاسعة الامتداد ومنها محافظات شهيرة كالرصافة , الكرخ ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة ,السليمانية , واسط اربيل , دهوك وغيرها.

جدير بالذكر ان أن هناك بعض الانباء التي تشير إلى ظهورنتائج المهني العراق 2022 خلال ساعات قليلة من الآن خلال هذا اليوم، وذلك فيما يتعلق بالفرع والقسم المهني، وهو ما ينطبق كذلك على باقي الفروع ومنها الاحياء والتطبيقي والأدبي، وينتظر كل من طلاب وطالبات هذه الاقسام الاعلان عن نتائجهم للاستعداد للانتقال للسنة الدراسية الجديدة التي شارفت على البدء بعد فترة ليست بالكبيرة.