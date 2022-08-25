هل ترغب في زيادة نقاط السناب بطريقة رائعة وسريعة 2022، حيث أن تطبيق سناب شات من أشهر التطبيقات التواصل في جميع انحاء العالم، حيث أكتسب التطبيق شهرة في فترة قصيرة وقد تم الملايين من المستخدمين في تحميله لتواصل مع الأصدقاء والأقارب في جميع دول العالم، حيث أن كلما قمت بنشر الصور أو الفيديوهات يعمل على زيادة عدد النقاط وكذلك المتابعين، ولذلك سنوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة تساعدك على زيادة نقاط السناب شات.

كيفية ايجاد نقاط سناب شات

الكثير من مستخدمي تطبيق سناب شات لا يعرفون كيفية البحث عن نقاط وهي كالتالي:

فتح سناب شات على الهاتف.

الدخول على الملف الشخصي من أعلى التطبيق.

وعند الدخول على الصفحة ستجد النقاط أسفل صورتك الشخصية والاسم.

كيف تزيد نقاط السناب بطريقة رائعة وسريعة

سنوفر لكم أفضل طريق يمكنك من خلالها أن تزيد نقاط السناب بطريقة رائعة وسريعة وهي كالتالي:

يمكنك زيادة النقاط من خلال إضافة أصدقاء وترسل Snaps شخصية، إذا كنت جيد وتمتلك صديق مخلص يرغب أيضاً في تحقيق نفس أهدافك، فيمكنك أن تتفق معه على صفقات Snap متكررة معه.

كما يمكن الحصول على نقاط من خلال المكافأة، يمكن أن يحصل المستخدم على Snap Streak، مما يساعدك للحصول على رموز جديدة تعبيرية والتي تعبر عن صداقة Snapchat الحقيقية.

من المفترض أن لا يتم خفض النقاط الخاصة بك في سناب شات بل تزيد فقط، وإذا لاحظ المستخدم في خفض النقاط عليه الإبلاغ من خلال “رابط الإبلاغ عن مشكلة” بـ (سناب شات) لتحصل على المساعدة من الدعم الفني.

طريقة احتساب نقاط السناب

يُعد كيف تزيد نقاط سناب Snap هي الأمر الذي يوضح للمستخدم مدى نشاطه وتفاعله الاجتماعي داخل تطبيق سناب شات، حيث أن ذلك الأمر من المستحيل استخدامه في الحقيقة، ولكن عملية زيادة عدد النقاط قد تسعدك، ولذلك سنوضح لكم كيفية احتساب نقاط سناب شات وهي كالتالي: