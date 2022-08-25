نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوفات pdf نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول موقع وزارة التربية العراقية ونتائجنا mulazna pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول، والتي تشتعل محركات البحث في العراق من أجل الوصول إليها، خاصة بعد التصريحات المتداولة منذ ساعات بأن عملية التصحيح اكتملت بشكل كامل ووصلت إلي نسبة 100%، هذا ويوفر لكم موقع وزارة التربية العراقية نتائج الدور الاول السادس المتوسط بالاسم ورقم المقعد فور إعلانها رسميا خلال الدقائق المقبلة، كذلك يمكنكم استخراج النتيجة عبر موقع نتائجنا mulazna pdf، الأمر الذي يجعلنا نكشف لكم في هذا التقرير المزيد من التوضيح حول الخطوات اللازمة من أجل الحصول علي النتيجة إلكترونيا دون أي جهد، في الوقت نفسه سوف نوضح حقيقة عدد كبير من الشائعات حول النتيجة انتشرت خلال الساعات الماضية.

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

لا شك أن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق تشغل أذهان وعقول جميع الطلاب والأسر الان، خاصة أن نسبة التصحيح الدفاتر في اقسام العلمي والأدبي وصلت إلي 100%، وذلك حسب التصريحات والتقارير الرسمي من وزارة التربية العراقية، هذا وقد أكدت الوزارة إن تدقيق الدفاتر هو الخطوة الأخيرة المتبقية قبل إعلان النتيجة، وان اتخاذ كافة الإجراءات الحالية الغرض الأساسي منة هو إعطاء الطلاب الحق الكامل في الدرجات، علما بأن وزارة التربية العراقية تراعي العديد من الطلاب وخاصة أصحاب الدرجات الحرجة، حيث يتم احتساب نحو 5 درجات إضافية لهم في حالة حصول الطالب علي 45 درجة فيما اعلي، بحيث يكتمل معدل الطالب في تلك المادة الي 50 درجة.

موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2022

لا شك أن موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول سوف يتم التصريح به رسميا خلال الدقائق المقبلة، وذلك من المصدر الرسمي وهو وزارة التربية العراقية، لذلك لا داعي الانسياق وراء الشائعات المتداولة حول موعد إعلان نتائج السادس والمنتشرة في كثير من منصات التواصل الاجتماعي، علما بأن الدفاتر الآن تمر بمرحلة التدقيق ومن ثم لم يتبقي الكثير من الوقت من أجل اعلان نتائج 6 اعدادي العراق.

ملازمنا نتائج السادس الاعدادي 2022

يعتبر موقع ملازمنا نتائج السادس الاعدادي 2022 pdf ضمن المواقع المتصدر في قائمة البحث في العراق، وعليك اتباع تلك الخطوات للحصول علي النتيجة من خلال هذا الموقع

قم بكتابة اسم الموقع عبر محركات البحث جوجل.

اختر المديرية التعليمية التابع لها الطالب.

انقر أيقونة تحميل الموضوعة أمام المديرية التعليمية.

سوف يتم تحميل ملف pdf للنتيجة علي جهازك.

موقع وزارة التربية العراقية

يعتبر موقع وزارة التربية العراقية هو المصدر الرسمي للنتيجة، ويمكنكم بالفعل استخراج نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٢ بالاسم من خلال هذا الموقع، لكن اتبع تلك الخطوات

موعد امتحانات الدور الثاني 2022 السادس الاعدادي

أعلنت رسميا وزارة التربية العراقية أن امتحانات الدور الثاني 2022 السادس الاعدادي ستعقد بداية من 12 سبتمبر، ومن ثم سوف يتم تنظيم اللجان الامتحانية المتخصصة والمعقمة بشكل جيدا، من اجل اداء الإمتحانات في السياق المطلوب مثلما حدث في امتحانات الدور الاول للعام الحالي، ومن ثم يمكنكم الاطلاع علي الجدول الموضح أمامكم للتعارف علي جدول امتحانات الدور الثاني.