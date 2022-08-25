العالم اليوم - كريم بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 08:15 مساءً - فاز لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيمة، يوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، بعد موسم حافل مع ناديه ريال مدريد الإسباني.

ويأتي هذا التتويج لبنزيمة وهو في الرابعة والثلاثين من عمره، بعدما قاد ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني، وتحقيق انتصارات كبرى في دوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة قد نجح أيضا في التسجيل في شباك سلتا فيغو، خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكي معه، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، من ركلة جزاء في الدقيقة 14، فأصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال عام 2022.

وتحقق هذا الإنجاز برصيد 26 هدفا، ليتخطى بنزيمة مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان، صاحب الـ 25 هدفا.

كما جاء هدف بنزيمة ليضعه في المركز الخامسة بقائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في القرن 21، بعدما وصل رصيده إلى 263 هدفا، متخطيا رقم إدينسون كافاني صاحب الـ 262 هدفا.

ويأتي اختيار بنزيمة كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفاً للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده الى لقب كأس أوروبا وفريقه تشلسي الإنجليزي الى لقب دوري الأبطال.

وبهذا اللقب، يكون بنزيمة قد عزز حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في 17 أكتوبر.