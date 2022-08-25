العالم اليوم - أبطال أوروبا.. بايرن وبرشلونة في مجموعة نارية تضم إنتر

انتم الان تتابعون خبر أبطال أوروبا.. بايرن وبرشلونة في مجموعة نارية تضم إنتر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 08:15 مساءً - أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن وقوع بايرن ميونيخ في مواجهة برشلونة، الخمي، في اسطنبول التركية التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 يونيو 2023.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول و برشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة، في مواجهة ستجمع الهداف الجديد للنادي الكاتالوني البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالفريق الذي تركه هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014.

كما أسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جرمان في المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الذي استحصل مؤخراً على الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا من النادي الباريسي.

* وفيما يلي القرعة: