واشنطن: المفاوضات مع موسكو حول معاهدة بديلة لـ”ستارت-3” ستستأنف في الظرف الملائم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 07:25 مساءً - أعلنت الخارجية الأمريكية أن المفاوضات مع موسكو حول معاهدة بديلة لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت3"، ستستأنف في الظرف الملائم.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي بوني جينكينز، في مؤتمر صحفي: "المفاوضات ليست جارية في الوقت الحالي بسبب الوضع الذي نتعامل معه. وستستأنف هذه المفاوضات في المستقبل، عندما سيسمح الوضع بذلك".

وتطرقت جينكينز إلى قضية تفتيش المواقع في روسيا والولايات المتحدة بموجب معاهدة "ستارت-3"، وأشارت إلى أن الجانبين يبحثان عن فرص لاستئناف عمليات التفتيش هذه.

وأضافت: "حتى الآن، لا يسعني إلا أن أقول إننا نبحث عن طريقة لذلك. وكما تعلمون، هناك بعض المعارضة من روسيا، لكننا نحاول تحديد كيف يمكننا المضي قدما في هذه القضية".