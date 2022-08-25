إنذار بقصف جوي يربك السائقين في السويد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 07:25 مساءً - تلقى سائقو السيارات على أحد الطرق جنوب السويد إنذارا عن طريق الخطأ بقصف جوي، في حادث اعتبرته هيئة النقل "خطيرا" في ظل الحرب في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم إدارة النقل الوطنية السويدية التي أرسلت الانذار الأربعاء لسبب غير معروف "نحقق في الأمر".

ونشرت الرسالة عبر نظام يسمى "TMC" (قناة الوسائط المرورية) الذي يسمح بتلقي رسائل تتعلق بمعلومات مرورية على ملاح السيارة عبر جهاز الراديو.

وبثت الرسالة في منطقة بليكينغ جنوب البلاد التي تضم إحدى القواعد الرئيسية لسلاح الجو السويدي.

وظهرت على شاشة ملاح السائق "رسالة مهمة الى مقاطعة بليكينغ: غارة جوية، خطر"، مسبوقة بعلامة الخطر.

وقامت وسائل الإعلام التي توجه اليها السائقون المذهولون بإبلاغ السلطات بأنه تم إرسال الانذار.

ولم يتسن على الفور تقدير عدد السائقين الذين تلقوا هذه الرسالة.

واعترفت ترافيكفيركت بأنها لم تعرف "إلا القليل" عن الحادث الذي تعتبره "خطيرا" في سياق الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتتميز السويد في أوروبا بحملاتها الإعلامية المهمة للمدنيين في حال اندلاع حرب في البلاد وتقوم بتوزيع كتيبات على كل أسرة حول ما يجب القيام به، ولم تشهد البلاد حربا على أراضيها منذ أكثر من قرنين.