العالم اليوم - دوي انفجارات في محيط مدينة مصياف السورية

انتم الان تتابعون خبر دوي انفجارات في محيط مدينة مصياف السورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 07:18 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف "معادية" في سماء محيط مدينة مصياف التابعة لمحافظة حماة، وسط غربي البلاد.

وبحسب الوكالة، فإن أصوات انفجارات سُمعت في محيط مصياف، بينما يجري التأكد من مصدرها.

في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات العنيفة التي دوت في ريف حماة الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية جديدة.

وأظهرت صور متداولة، اشتعال النار وتصاعد الدخان في منطقة مصياف من جراء الغارات التي نفذت يوم الخميس.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.